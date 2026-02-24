Paccar Aktie

Paccar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 24.02.2026 16:05:19

NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paccar-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.02.2023 wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Paccar-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,831 Paccar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 126,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 743,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,36 Prozent vermehrt.

Paccar wurde am Markt mit 66,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Paccar Inc.

mehr Nachrichten