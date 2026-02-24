NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Paccar-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.02.2023 wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 72,30 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Paccar-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,831 Paccar-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 23.02.2026 auf 126,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 743,57 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,36 Prozent vermehrt.

Paccar wurde am Markt mit 66,24 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at