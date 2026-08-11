NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paccar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Paccar-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Paccar-Anteile bei 85,82 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, hätte er nun 11,652 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 10.08.2026 1 529,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 131,24 USD belief. Das entspricht einem Plus von 52,92 Prozent.

Paccar markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 70,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at