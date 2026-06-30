NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Paccar-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 34,58 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hat, hat nun 28,918 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 458,65 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 29.06.2026 auf 119,60 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +245,86 Prozent.

Insgesamt war Paccar zuletzt 63,50 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at