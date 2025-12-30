Paccar Aktie
WKN: 861114 / ISIN: US6937181088
30.12.2025 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Paccar-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 65,98 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,516 Paccar-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,44 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 168,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68,90 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 58,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
