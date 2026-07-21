NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paccar-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Paccar-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 21.07.2021 wurden Paccar-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 58,77 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Paccar-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,016 Paccar-Aktien. Die gehaltenen Paccar-Anteile wären am 20.07.2026 2 115,66 USD wert, da der Schlussstand 124,33 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 111,57 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Paccar bezifferte sich zuletzt auf 66,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at