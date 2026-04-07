NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Paccar-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Paccar-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Paccar-Anteile an diesem Tag 34,95 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 28,615 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 385,73 USD, da sich der Wert eines Paccar-Anteils am 06.04.2026 auf 118,32 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 238,57 Prozent gesteigert.

Paccar wurde jüngst mit einem Börsenwert von 62,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at