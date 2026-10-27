Paccar Aktie

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WKN: 861114 / ISIN: US6937181088

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Profitabler Paccar-Einstieg? 27.10.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Paccar-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Paccar von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Paccar eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 101,08 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Paccar-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,989 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 103,25 USD, da sich der Wert einer Paccar-Aktie am 26.10.2026 auf 104,37 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 3,25 Prozent.

Am Markt war Paccar jüngst 54,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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18.03.25 Paccar Neutral UBS AG
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