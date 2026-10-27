Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Rentable Park-Ohio-Investition?
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 32,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,066 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 43,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 346,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,67 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 627,30 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Park-Ohio Holdings Corp.
Analysen zu Park-Ohio Holdings Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Park-Ohio Holdings Corp.
|44,48
|2,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.