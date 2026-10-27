NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Park-Ohio-Aktie an diesem Tag bei 32,19 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 31,066 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.10.2026 auf 43,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 346,69 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 34,67 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 627,30 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at