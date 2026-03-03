NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Park-Ohio-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 14,29 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6,998 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 02.03.2026 auf 26,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 185,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 85,30 Prozent erhöht.

Park-Ohio erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 379,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at