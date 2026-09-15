Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investition
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Park-Ohio von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Park-Ohio-Papier bei 18,25 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 54,795 Park-Ohio-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 44,91 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 460,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 146,08 Prozent.
Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 674,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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