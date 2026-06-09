NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Park-Ohio-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Park-Ohio-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Park-Ohio-Papier an diesem Tag bei 30,42 USD. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 328,731 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 32,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 756,08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,56 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 461,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at