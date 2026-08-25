Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Profitables Park-Ohio-Investment? 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Park-Ohio-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 41,000 Park-Ohio-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 44,82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 837,64 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 83,76 Prozent gleich.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 663,33 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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