Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Investment
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Park-Ohio-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Park-Ohio-Anteile an diesem Tag 41,98 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 238,209 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 795,14 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Anteils am 24.11.2025 auf 20,13 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 52,05 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 284,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Park-Ohio Holdings Corp.
|19,96
|-0,84%