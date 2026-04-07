NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Park-Ohio-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,60 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 297,619 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.04.2026 7 148,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,51 Prozent vermindert.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 345,49 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at