Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Frühe Anlage
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07.04.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 33,60 USD. Bei einem Park-Ohio-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 297,619 Park-Ohio-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.04.2026 7 148,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,02 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 28,51 Prozent vermindert.
Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 345,49 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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