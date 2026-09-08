Park-Ohio Holdings Aktie

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WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

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Profitable Park-Ohio-Investition? 08.09.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 21,22 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investierten, hätten nun 4,713 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 219,04 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 04.09.2026 auf 46,48 USD belief. Mit einer Performance von +119,04 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Park-Ohio bezifferte sich zuletzt auf 673,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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