NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,306 Park-Ohio-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 920,60 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 26.01.2026 auf 22,84 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 920,60 USD entspricht einer negativen Performance von 7,94 Prozent.

Park-Ohio wurde am Markt mit 332,81 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at