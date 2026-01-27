Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Park-Ohio-Anlage unter der Lupe
27.01.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 24,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 40,306 Park-Ohio-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 920,60 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 26.01.2026 auf 22,84 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 920,60 USD entspricht einer negativen Performance von 7,94 Prozent.
Park-Ohio wurde am Markt mit 332,81 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
