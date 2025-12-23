NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Park-Ohio-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Park-Ohio-Papier statt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Anteile betrug an diesem Tag 36,65 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,729 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Park-Ohio-Aktien wären am 22.12.2025 58,96 USD wert, da der Schlussstand 21,61 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 41,04 Prozent.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich jüngst auf 324,51 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at