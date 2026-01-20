NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Park-Ohio-Anteile an diesem Tag 26,49 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,775 Park-Ohio-Papiere. Die gehaltenen Park-Ohio-Anteile wären am 16.01.2026 86,94 USD wert, da der Schlussstand 23,03 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,06 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 332,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at