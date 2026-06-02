NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Park-Ohio eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.06.2021 wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,991 Park-Ohio-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 32,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 877,19 USD wert. Das entspricht einem Minus von 12,28 Prozent.

Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 468,36 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at