Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Hochrechnung
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02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 02.06.2021 wurde das Park-Ohio-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 37,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,991 Park-Ohio-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers auf 32,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 877,19 USD wert. Das entspricht einem Minus von 12,28 Prozent.
Park-Ohio wurde jüngst mit einem Börsenwert von 468,36 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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