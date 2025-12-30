Park-Ohio Holdings Aktie

WKN: 861403 / ISIN: US7006661000

Profitable Park-Ohio-Investition? 30.12.2025 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Park-Ohio gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Park-Ohio-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,19 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 38,183 Park-Ohio-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 21,10 USD gerechnet, wäre die Investition nun 805,65 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 805,65 USD, was einer negativen Performance von 19,43 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 303,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

