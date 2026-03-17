NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Park-Ohio-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 40,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 247,647 Park-Ohio-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 6 120,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 38,79 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 357,14 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at