Park-Ohio Holdings Aktie
WKN: 861403 / ISIN: US7006661000
|Lohnende Park-Ohio-Anlage?
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17.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Park-Ohio von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Park-Ohio-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Park-Ohio-Aktie betrug an diesem Tag 40,38 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 247,647 Park-Ohio-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 6 120,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 24,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 38,79 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Park-Ohio belief sich zuletzt auf 357,14 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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