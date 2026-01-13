NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Park-Ohio von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 13.01.2021 wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Park-Ohio-Papiers betrug an diesem Tag 31,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 319,183 Park-Ohio-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 22,75 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 259,81 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 27,40 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Park-Ohio betrug jüngst 322,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at