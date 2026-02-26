Patterson-UTI Energy Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Patterson-UTI Energy-Anteile an diesem Tag 7,40 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investierten, hätten nun 1 351,351 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 11 270,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,34 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,70 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
