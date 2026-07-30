NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag bei 6,10 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,393 Patterson-UTI Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,95 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 29.07.2026 auf 9,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,95 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 3,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at