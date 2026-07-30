Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Anlage unter der Lupe
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag bei 6,10 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 16,393 Patterson-UTI Energy-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 152,95 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Papiers am 29.07.2026 auf 9,33 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 52,95 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 3,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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