Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Investmentbeispiel
|
02.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 574,803 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Aktien wären am 30.06.2026 14 456,69 USD wert, da der Schlussstand 9,18 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 44,57 Prozent vermehrt.
Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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