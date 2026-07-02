NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Patterson-UTI Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 6,35 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 574,803 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Aktien wären am 30.06.2026 14 456,69 USD wert, da der Schlussstand 9,18 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 44,57 Prozent vermehrt.

Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at