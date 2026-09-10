NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,78 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 12,853 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 166,20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,20 Prozent angezogen.

Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 4,82 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at