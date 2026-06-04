Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investition im Blick
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das Patterson-UTI Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag 5,61 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,253 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 12,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 140,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114,08 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 4,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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