Patterson-UTI Energy Aktie

Patterson-UTI Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Patterson-UTI Energy-Investition im Blick 04.06.2026 16:04:03

NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment verdienen können.

Das Patterson-UTI Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag 5,61 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 178,253 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 12,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 140,82 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114,08 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 4,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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