Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investment
|
08.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie betrug an diesem Tag 9,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 110,011 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (11,23 USD), wäre die Investition nun 1 235,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent gesteigert.
Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Patterson-UTI Energy Inc.
Analysen zu Patterson-UTI Energy Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Patterson-UTI Energy Inc.
|10,33
|0,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX fester -- Erholungstendenzen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notiert. Die US-Börsen setzen zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.