Patterson-UTI Energy Aktie

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WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Patterson-UTI Energy-Investment 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Patterson-UTI Energy-Papier statt. Der Schlusskurs der Patterson-UTI Energy-Aktie betrug an diesem Tag 9,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 110,011 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (11,23 USD), wäre die Investition nun 1 235,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,54 Prozent gesteigert.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,35 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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