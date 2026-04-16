Patterson-UTI Energy Aktie

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WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Langfristige Anlage 16.04.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren gekostet

Investoren, die vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 12,04 USD wert. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hat, hat nun 8,306 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.04.2026 auf 9,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 82,39 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 17,61 Prozent verringert.

Patterson-UTI Energy wurde am Markt mit 3,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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