Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Rentables Patterson-UTI Energy-Investment?
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07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag bei 5,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,953 Patterson-UTI Energy-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,90 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Anteils am 06.05.2026 auf 11,58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 107,90 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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