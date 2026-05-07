NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag bei 5,57 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,953 Patterson-UTI Energy-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 207,90 USD, da sich der Wert eines Patterson-UTI Energy-Anteils am 06.05.2026 auf 11,58 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 107,90 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Patterson-UTI Energy belief sich zuletzt auf 4,72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at