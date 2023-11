NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Patterson-UTI Energy-Investment von vor 3 Jahren verdient

Am 02.11.2020 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Patterson-UTI Energy-Papier an diesem Tag 2,78 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 359,712 Patterson-UTI Energy-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 01.11.2023 auf 12,56 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 517,99 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 351,80 Prozent.

Der Marktwert von Patterson-UTI Energy betrug jüngst 5,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at