NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Patterson-UTI Energy-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Patterson-UTI Energy-Aktie letztlich bei 24,09 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 415,110 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 11,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 790,37 USD wert. Damit wäre die Investition 52,10 Prozent weniger wert.

Alle Patterson-UTI Energy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at