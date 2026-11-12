Patterson-UTI Energy Aktie

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WKN: 905153 / ISIN: US7034811015

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Rentabler Patterson-UTI Energy-Einstieg? 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 22,00 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,545 Patterson-UTI Energy-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 10,42 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 47,36 USD wert. Mit einer Performance von -52,64 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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