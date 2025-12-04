Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Patterson-UTI Energy-Investition
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Patterson-UTI Energy-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Patterson-UTI Energy-Aktie bei 5,17 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert, befänden sich nun 19,342 Patterson-UTI Energy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.12.2025 auf 6,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 121,47 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +21,47 Prozent.
Jüngst verzeichnete Patterson-UTI Energy eine Marktkapitalisierung von 2,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Patterson-UTI Energy Inc.
|5,50
|2,80%
