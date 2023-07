NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Patterson-UTI Energy-Investment eingefahren

Wer vor Jahren in Patterson-UTI Energy eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.07.2013 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 20,10 USD wert. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 497,512 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7 661,69 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 23,38 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Patterson-UTI Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 3,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at