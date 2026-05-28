NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte ein Patterson-UTI Energy-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Patterson-UTI Energy-Aktien verlieren können.

Am 28.05.2016 wurde die Patterson-UTI Energy-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,60 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in Patterson-UTI Energy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,376 Patterson-UTI Energy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 11,48 USD gerechnet, wäre die Investition nun 61,72 USD wert. Damit wäre die Investition um 38,28 Prozent gesunken.

Insgesamt war Patterson-UTI Energy zuletzt 4,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at