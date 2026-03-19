NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Patterson-UTI Energy-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 3 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Patterson-UTI Energy-Aktie letztlich bei 11,36 USD. Bei einem Patterson-UTI Energy-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 880,282 Patterson-UTI Energy-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Aktien wären am 18.03.2026 9 454,23 USD wert, da der Schlussstand 10,74 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -5,46 Prozent.

Patterson-UTI Energy wurde am Markt mit 4,10 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at