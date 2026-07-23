NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Patterson-UTI Energy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 20,59 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 485,673 Patterson-UTI Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.07.2026 auf 10,72 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 206,41 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,94 Prozent verkleinert.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,98 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at