Patterson-UTI Energy Aktie
WKN: 905153 / ISIN: US7034811015
|Hochrechnung
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,455 Patterson-UTI Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 8,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,83 Prozent verkleinert.
Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,14 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!