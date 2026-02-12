NASDAQ Composite Index-Titel Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Patterson-UTI Energy von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Patterson-UTI Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Patterson-UTI Energy-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,455 Patterson-UTI Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 11.02.2026 auf 8,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,17 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1,83 Prozent verkleinert.

Patterson-UTI Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,14 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at