NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Paychex eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 39,17 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 25,530 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 073,02 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 06.09.2023 auf 120,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +207,30 Prozent.

Am Markt war Paychex jüngst 43,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at