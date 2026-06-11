NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Paychex-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Paychex-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 54,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Paychex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 18,328 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 101,10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 853,01 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85,30 Prozent zugenommen.

Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 35,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at