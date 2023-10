NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Paychex von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde die Paychex-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Paychex-Aktie bei 81,93 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Paychex-Aktie investiert hat, hat nun 12,206 Anteile im Depot. Die gehaltenen Paychex-Anteile wären am 18.10.2023 1 443,55 USD wert, da der Schlussstand 118,27 USD betrug. Damit wäre die Investition 44,35 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Paychex einen Börsenwert von 43,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at