NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Paychex-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Paychex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Paychex-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 57,87 USD. Bei einem Paychex-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 172,801 Paychex-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 020,91 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 30.09.2026 auf 98,50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 70,21 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Paychex bezifferte sich zuletzt auf 35,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at