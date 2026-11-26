Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Paychex-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Paychex-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 57,98 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Paychex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17,247 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 043,64 USD, da sich der Wert eines Paychex-Papiers am 25.11.2026 auf 118,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 104,36 Prozent erhöht.

Paychex markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 41,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at