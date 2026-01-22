Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Langfristige Performance
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 22.01.2016 wurde die Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,19 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 207,512 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Paychex-Aktien wären am 21.01.2026 22 243,20 USD wert, da der Schlussstand 107,19 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 122,43 Prozent.
Der Börsenwert von Paychex belief sich jüngst auf 38,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Paychex Inc.
Analysen zu Paychex Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Paychex Inc.
|91,08
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.