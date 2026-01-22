Paychex Aktie

Langfristige Performance 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Paychex-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.01.2016 wurde die Paychex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 48,19 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 207,512 Paychex-Papiere. Die gehaltenen Paychex-Aktien wären am 21.01.2026 22 243,20 USD wert, da der Schlussstand 107,19 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 122,43 Prozent.

Der Börsenwert von Paychex belief sich jüngst auf 38,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Paychex Inc. 91,08 -0,12% Paychex Inc.

