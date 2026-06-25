Paychex Aktie

Paychex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Paychex-Anlage unter der Lupe 25.06.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Paychex-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Paychex-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 108,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Paychex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,923 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (96,30 USD), wäre das Investment nun 88,85 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 11,15 Prozent verkleinert.

Paychex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 35,14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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