Paychex Aktie
WKN: 868284 / ISIN: US7043261079
|Lukrativer Paychex-Einstieg?
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09.04.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Paychex von vor 5 Jahren gekostet
Das Paychex-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 96,36 USD. Bei einem Paychex-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,378 Paychex-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 932,86 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 08.04.2026 auf 89,89 USD belief. Das entspricht einem Minus von 6,71 Prozent.
Insgesamt war Paychex zuletzt 32,88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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