Paychex Aktie

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WKN: 868284 / ISIN: US7043261079

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Lukrative Paychex-Investition? 17.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätte eine Paychex-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Paychex-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Paychex-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Paychex-Papier bei 115,97 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Paychex-Aktie investiert hat, hat nun 0,862 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Paychex-Anteile wären am 16.09.2026 100,65 USD wert, da der Schlussstand 116,72 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 0,65 Prozent vermehrt.

Paychex erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 42,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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