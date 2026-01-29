NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Paychex-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde das Paychex-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Paychex-Papier an diesem Tag 146,89 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,681 Paychex-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69,75 USD, da sich der Wert eines Paychex-Anteils am 28.01.2026 auf 102,45 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 69,75 USD, was einer negativen Performance von 30,25 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Paychex eine Marktkapitalisierung von 37,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at