NASDAQ Composite Index-Titel Paychex-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Paychex bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Paychex-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 121,15 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Paychex-Aktie investiert, befänden sich nun 82,542 Paychex-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.09.2023 auf 119,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 847,30 USD wert. Damit wäre die Investition um 1,53 Prozent gesunken.

Die Marktkapitalisierung von Paychex belief sich zuletzt auf 42,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at